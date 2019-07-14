الآن نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع برقم الجلوس

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور الآن علي نتيجة الثانوية العامة 2019 حيث اعلن موقع اليوم السابع منذ قليل عن ظهور النتيجة ويستطيع الطلاب واولياءء الامور من خلال الموقع الحصول علي النتيجة برقم الجلوس فقط، ونقدم اليكم من خلال هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية رابط نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع.

نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع

الجدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع هي أكثر الكلمات بحثًا في مصر وقت اعتماد نتيجة الثانوية العامة، حيث أنها أبرز المواقع التي تقدم النتيجة فور ظهورها على موقع الوزارة الإلكتروني ومن خلال نجوم مصرية نقدم لكم رابطا مباشرا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019،رابط نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع.

تنسيق الثانوية العامة

وتابعت الوزارة في بيانها عن تنسيق الثانوية العامة أن تقديم رغبات الكليات سيتم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، وسيتم تفعيل الرابط في غضون 72 ساعة من الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة رسميا على وزارة التربية والتعليم.

يمكن للطلاب إدخال الرابط التالي لتقديم رغبات الكليات، والتي سيتم إرفاقها بك في هذه الفقرة، ثم إدخال الرمز السري والرقم السري والبيانات المطلوبة الأخرى ثم كتابة بقية البيانات المطلوبة على الموقع لفتح التنسيق صفحة ومن ثم كتابة الرغبات.