نتيجة 3 ثانوي 2019 برقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع| نتيجة الثانوية العامة 2019

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس الآن عبر موقع اليوم السابع، نشرت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الصف الثالث الثانوي 2019 سيتم إعلانها بشكل رسمي من خلال بوابة نتائج الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 14 يوليو وذلك عقب عقد مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم، حاليا يمكن لجميع الأهالي الإطمئنان على مستوى أبنائهم بامتحانات الثانوية العامة التي انتهت خلال الأيام الماضية.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2019 بفرعيها العلمي والأدبي والتي لا تتعدى 78% عقب اعتمادها مباشرة من السيد الدكتور طارق شوقي، وأعلنت الوزارة أنه سيتم نشر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 جميع المحافظات ” القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والمنيا وأسيوط والغربية والشرقية والدقهلية والقليوبية وبقية المحافظات ” رسميا يوم الأحد عبر مؤتمر صحفي.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة 3 ثانوي 2019

الآن يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة استخراج نتيجة الدور الأول للصف الثالث الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع والدستور، وغدا الأحد يمكنه التعرف على درجاتهم من خلال موقع بوابة نتائج الثانوية العامة 2019، ونهنئ جميع الطلاب الأوائل المتفوقين.

من خلال موقعنا هذا سوف نساعد جميع الطلاب بمعرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 علمي وأدبي، وخلال الأيام القادمة سوف نتقدم بنشر موعد تنسيق الثانوية العامة 2019 بجميع مراحله الأولى والثانية والثالثة وكيفية التسجيل عبر موقع بوابة الحكومة المصرية.