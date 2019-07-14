ظهرت الأن| نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر اليوم السابع

قد تم إعتماد نتسجة الثانوية العامة منذ قليل من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بنسبة نجاح 78.6% وتم رفع النتيجة على موقع اليوم السابع الموقع الوحيد الذي له حق عرض حيث كان اليوم السابع الوحيد الذى فاز بالمزايدة العلنية التى نظمتها وزارة التربية والتعليم، لعرض نتيجة الثانوية العامة اونلاين برقم الجلوس جميع للطلاب .

والجدير بالزكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قام بالإتصال بالطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية تكريماً لهم علي حصولهم علي الدرجات النهائية في الثانوية العامة لعام 2019.

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معرفة نتيجة الثانوية العامة عبر اليوم السابع برقم الجلوس

كما قلنا فإن اليوم السابع هو الموقع الوحيد الذي يمتلك حق عرض نتيجة الثانوية العامة حيث يمكنكم الأن الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة لموقع اليوم السابع والبحث عن النتيجة برقم الجلوس بعد أن تظهر لكم لوحة الاستعلام على هذا الشكل .

حيث تقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك والقسم الذي تنتمي إلية الأدبي أو العلمي من ثم تقوم بالنقر بكي تظهر لك النتجية, والجديد بالزكر أن نسبة النجاح لنتيجة الثانوية العامة 2019 مرتفعة عن العام الماضي.