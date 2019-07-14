ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع اليوم السابع برقم الجلوس

إعتمد الدكتور/ طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت 13 يوليو، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي غداً الأحد بديوان عام الوزارة لإعلان النتيجة بشكل رسمي بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة، وقد وفر موقع اليوم السابع خدمة الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس لجميع الطلاب قبل الإعلان عنها بموقع الوزارة وكذلك المدراس التابع لها الطلاب.

ونوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية من خلال موقع اليوم السابع برقم جلوس الطالب بطريقة سهلة وسريعة.

اليوم السابع رابط نتيجة الثانوية العامة.

يقدم موقع اليوم السابع خدمة الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم جلوس الطلاب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بغرض التخفيف على الطلاب معاناة الحصول على النتيجة، وفيما يلي نوضح لكم كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالصور وبرقم جلوس الطالب بطريقة سهلة لجميع الطلاب.

كيفية الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019.

للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس يتم الدخول إلى موقع اليوم السابع.

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك أو الطالب الذي ترغب في الإستعلام عن النتيجة الخاصة به.

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قم بعد ذلك بالضغط على أيقونة النتيجة لعرض النتيجة الخاصة بك، وثم تجد المجموع الكلي والنسبة المئوية مع جدول تفصيلي بجميع درجات المواد الخاصة بالطالب، مع أطيب تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق.