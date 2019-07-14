3 روابط .. اعرف حالاً نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2019 والتي ظهرت بشكل رسمي مساء السبت من خلال بوابة اليوم السابع وبوابة وزارة التربية والتعليم وكذلك من خلال موقع الدستور، جديراً بالذكر أن وزير التربية والتعليم قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة يوم السبت بنسبة نجاح بلغت 78.6 %، وعلى الفور قام الدكتور طارق شوقي بتهنئة أوائل الثانوية العامة من خلال الإتصال بهم هاتفياً لتهنئتهم على تفوقهم العلمي.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

نستعرض معكم الآن كافة الطرق من أجل معرفة نتيجة الثانوية العامة والتي ظهرت منذ قليل عبر بوابة اليوم السابع بشكل حصري، جديراً بالذكر بأن اليوم السابع في بيان رسمي له شدد على أنه الموقع الوحيد الذي له الحق في نشر النتيجة باستثناء موقع الدستور الذي يشارك اليوم السابع في عرض نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019.

روابط نتيجة الثانوية العامة 2019

يُمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، أو الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع برقم الجلوس، وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وبعد إدخال رقم الجلوس سوف تظهر بيانات الطالب ومجموع درجاته والنسبة المئوية التي حصل عليها.

Advertisements

وأخيراً يُمكنك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال رابط موقع الدستور عن طريق إدخال رقم الجلوس في الخانة المُحددة لها ثم الضغط على عرض النتيجة، ومن المُقرر أن يكون موعد فتح التسجيل في تنسيق المرحلة الأولي بعد 72 ساعة من إعلان النتيجة.