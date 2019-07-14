نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2019.. شيخ الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية غدا الأحد بعد...

اعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، بأن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 للعام الدراسي الحالي، سوف يتم الإعلان عنها صباح الغد الأحد، وذلك بعد اعتماد نتائج الطلاب، حيث أنه تم إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية منذ عدة ساعات، فقط قام شيخ الأزهر الشريف بالاتصال بالطلاب أوائل الأزهر الشريف تليفونيا، حيث سيتم اعتمادها غدًا بعد عن انعقاد مؤتمر صحفي مساء اليوم وإعلان تفاصيل نتائج الطلاب.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

صرحت مصادر من داخل مكاتب كنترول نتيجة الثانوية الأزهرية، بأن النتيجة قد انتهت من المراجعة، واعتمادها غدا لكل الشعب، وسيتم إعلان موعد إعلان النتيجة أثناء المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقد، وإنهاء كافة الإجراءات وتسليم النتيجة من الكنترول إلى مكتب الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، حيث قد أناب الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر في اعتماد نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية، في تمام الساعة 12 ظهرا، من داخل مشيخة الأزهر، وذلك لاختصاصه بالشأن التعليمي بالأزهر.

أوائل الثانوية الأزهرية 2019

قام فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت عدد من الاتصالات الهاتفية بالطلاب أوائل الثانوي الأزهري، من كافة الشعب المختلفة، (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، حيث قد هنأهم فيها بنجاحهم وتفوقهم، وتمنى لهم ولجميع طلاب الأزهر الشريف مزيد من التقدم والنجاح.

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كما أنه سوف يتم انعقاد مؤتمر صحفي لإعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، بالإضافة لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية من داخل معهد غزة.