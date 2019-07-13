تراند اليوم : موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2019 moed.gov.sy أسماء الأوائل

متابعات الخليج 365 – ننشر لقرائنا في إطار تغطيتنا للأخبار التعليمية ، نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي الصف التاسع ، عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy الرسمي الوحيد المخصص ، للاستعلام عن علامات نتائج التاسع 2019 سوريا بالإضافة لنشرنا أسماء أوائل التاسع 2019 في دمشق، اللاذقية، طرطوس، القنيطرة، درعا، حمص، حماة، حلب، دير الزور، الحسكة، الرقة، ادلب، السويداء. وباقي المناطق إليكم التفاصيل.

نتائج الصف التاسع الأساسي في سوريا لعام 2019.

رابط موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2019.

اسماء أوائل الصف التاسع سوريا 2019.

وزارة التربية السورية moed.gov.sy

قالت مصادر داخل وزارة التربية السورية ، أن الطلاب الذين دخلوا امتحانات الصف التاسع بلغ أجمالي عددهم 322 ألف طالب وطالبة ، وقد وصلت نسبة النجاح لما يقرب من 73% حيث جاءت النسبة مرتفعة عن الأعوام السابقة.

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رابط معرفة نتيجة شهادة التعليم الأساسي سوريا 2019 برقم الاكتتاب هو موقع وزارة التربية السورية ، ويمكن الاستعلام بحسب الاسم أيضا وإليكم الخطوات :

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الدخول على موقع وزارة التربية السورية http://moed.gov.sy اختيار النتائج الإمتحانية الإستعلام عن طريق رقم الاكتتاب او الأسم والمدرسة الضغط على بحث لتظهر علامات طالب الصف التاسع.

أوائل الصف التاسع 2019 سوريا

إليكم أسماء أوائل التعليم الأساسي الصف التاسع 2019 سوريا التي جاءت كما يلي :

رقم الاكتتاب – الاسم الثلاثي – اسم الأم – المحافظة – المجموع

22245 – صبا محمود حماد – فاتن – دمشق – 3100

29500 – رنيم انطون الناصيف الشيخ – سلوى – دمشق – 3100

10420 – اسامة فراس عقميق – دانيا – دمشق – 3100

8117 كليم جورج سلوم سوسن حمص 3100 التفاصيل

35264 سها سلامه صالح خديجه حماه 3100 التفاصيل

14586 اليسار ياسر صيوح ابتسام اللاذقية 3100 التفاصيل

15689 زينب كامل زيود ضحى اللاذقية 3100 التفاصيل

599 جورج رامي حموي رحاب اللاذقية 3100 التفاصيل

25473 كلوديا سامر الضاهر مارلين حمص 3098 التفاصيل

6 خالد منيب كلاليب العشابي ايمان حمص 3098 التفاصيل

58725 زهراء احمد باظو رغد حلب 3098 التفاصيل

42436 هيا محمد رائد ادريس ناريمان حلب 3098 التفاصيل

16634 زينب جهاد فاضل لينا اللاذقية 3098 التفاصيل

14576 جنى عبد الكريم دغمه ثناء طرطوس 3097 التفاصيل

4301 أريج مؤيد حمايل عائده السويداء 3096 التفاصيل

6571 محمد اكرم البلخي ايمان دمشق 3095 التفاصيل

10227 ماهر بشار زريق زينب دمشق 3095 التفاصيل

10812 محمد نور أحمد معتز الحلو غصون دمشق 3095 التفاصيل

40050 جلنار مؤيد حمدان مجد ريف دمشق 3095 التفاصيل

33245 مرح علاءالدين حمد منال ريف دمشق 3095 التفاصيل

8355 خليل معروف عباس علياء حمص 3095 التفاصيل

12304 علي يوسف حسن سوسن حماه 3095 التفاصيل

56680 سكينه مطيع اسماعيل زهرة حلب 3095 التفاصيل

18187 فارس جان حمال ميريام حلب 3095 التفاصيل

18468 محمود علاء الصالح رنا حلب 3095 التفاصيل

18004 احمد جميل صلاح الدين خراط روعه حلب 3095 التفاصيل

59099 جود نبيل نصار جينا حلب 3095 التفاصيل

20 عماد محمدصفوان اخرس ليلى إدلب 3095 التفاصيل

1509 معين بسام عيسى سناء اللاذقية 3095 التفاصيل

16603 حنين عادل زينب غيثه اللاذقية 3095 التفاصيل

7733 إياس ابراهيم حسن منا طرطوس 3095 التفاصيل

33997 شيماء تيسير سليمان هيلدا ريف دمشق 3094 التفاصيل

4305 آيه عاطف رسلان احلام السويداء 3094 التفاصيل

4570 نديم حسان كامله أميره طرطوس 3094 التفاصيل

25795 راما بسام الايوبي فاتنه دمشق 3093 التفاصيل

25301 نور بارع عرفه لينه دمشق 3093 التفاصيل

22310 مروه غياث الصعب رانيا دمشق 3093 التفاصيل

29189 ساره تغلب القاسم تمارا الزعبي دمشق 3093 التفاصيل

30673 جوليا رجا الحداد ريما ريف دمشق 3093 التفاصيل

44445 رند محمد عبادي دانيا حلب 3093 التفاصيل

44316 ميس فارس حديدي مها حلب 3093 التفاصيل

23794 سميره زهدي الطه هلا إدلب 3093 التفاصيل

394 عبد الله محمد العسكر روضة الأحمد اللاذقية 3093 التفاصيل

3510 يحيى نبيل سليمان ميسون طرطوس 3093 التفاصيل

27504 هيا نمير اسمندر جهان دمشق 3091 التفاصيل

26466 رزان نادر الاحمد هيام دمشق 3091 التفاصيل

3093 سيبان صبري مهمو كليزار حلب 3091 التفاصيل

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