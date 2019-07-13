موقع كنترول الثانوية العامة يعلن نتائج 2019 في مصر

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/ 2019، وهنأ الأوائل هاتفياً بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

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وأعلن خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبا/طالبة، مقسمين لـ34 طالبا/ طالبة بالتعليم العام، و2 بمدارس المتفوقين STEM، وطالب من ذوى القدرات الخاصة، و3 طلاب "دمج".

كما أعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبا/طالبة، مقسمين لـ34 طالبا/ طالبة بالتعليم العام، و2 بمدارس المتفوقين STEM، وطالب من ذوى القدرات الخاصة، و3 طلاب "دمج".. وفيما يلى موجز أخبار 6 مساء.

ونشرت وكالة سوا الاخبارية، فى الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/ 2019.