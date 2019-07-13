وفاة المصور صاحب لقطة لحظة اغتيال السادات

توفي الخميس الماضي المصور الصحفي المصري الذي وثق بعدسة كاميرته لحظة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والمعروف باسم حادث المنصة.

ووفق وسائل إعلام محلية، توفي مكرم جاد الكريم صباح يوم الخميس الماضي في إحدى دور الرعاية الصحية الكنسية شرقي القاهرة.

ووثق جاد الكريم عددا من الأحداث العسكرية التي شهدتها مصر خلال أكثر من 50 عاما، أبرزها حرب اليمن 1962 وحرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وكانت أشهر صورة التقطها جاد الكريم للدقائق الأخيرة من حياة السادات الذي اغتيل في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981 من قبل عناصر في الجيش المصري أثناء حضوره استعراضا عسكريا بمناسبة ذكرى الانتصار في حرب أكتوبر شرقي القاهرة.

ويعد مكرم جاد الكريم من أعلام التصوير الصحفي في البلاد، وكان أول مصري يحصل على جائزة "وورلد برس فوتو"، وهي أكبر جوائز التصوير في العالم.