تسريب نتيجة الثانوية العامة 2019 في مصر - اليوم السابع

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، مساء السبت، النتيجة الرسمية لشهادة الثانوية العامة، في كافة محافظات الجمهورية، على أن يتم تسليم الشهادات نهاية الاسبوع الجاري.

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علما بأن موقع "اليوم السابع" هو الموقع الوحيد الذي يمتلك النتيجة الحقيقة الدقيقة لشهادة الثانوية العامة حيث أنه الموقع الوحيد الذي فاز بها في فى المزايدة العلنية التى نظمتها وزارة التربية والتعليم.

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وتؤكد وكالة سوا، أنها حرصت كل الحرص على تقديم هذه الخدمة سنويا، لقرائها الأعزاء، متتبعة كل الوسائل القانونية فى سبيل الحصول على تلك الخدمة ونشرها.

من جهته، شدد "اليوم السابع" على عدم أحقية أى موقع إلكتروني آخر، أو صحيفة فى نشر نتيجة الثانوية، محتفظا لنفسه بكامل الحق فى الرد القانونى بتحريك دعاوى قضائية، والمطالبة بالتعويض المادى والأدبى وإبلاغ المجلس الأعلى للإعلام، ضد أى موقع ينشر النتيجة، معتديا على الحق الحصرى لـ"اليوم السابع".

ولفت الموقع إلى أن الفريق القانونى وأيضا الفريق الفنى والتقنى الخاص بالمؤسسة، سيتعامل بشكل فورى، ضد أى موقع إلكترونى يحاول التحايل على حقوق "اليوم السابع" الحصرية بنشر نتيجة الثانوية العامة.