بعد أعلان نتيجة الثانوية العامة.. تنسيق الثانوية العامة خلال 72 ساعه

أعلنت وزارة التعليم العالي عن موعد تنسيق الثانوية العامة للجامعات والمعاهد المصرية، حيث قررت الوزارة أن التنسيق ستبدأ مراحله الأولى سيبدأ بعد 72 ساعه من أعلان نتيجة الثانوية العامة رسمياً من قبل وزارة التربية و التعليم،الجدير بالذكر أنه منذ بضعة ساعات أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الصف الثالث الثانوي سيتم اعلانها على موقع الوزارة خلال ساعات قليله وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي، كما أنها ستكون متاحه بالمدارس غداً في تمام العاشرة صباحاً.

تنسيق الثانوية العامة 2019

و تواردت العديد من الخبار في الأيام السابقة بشأن نظام التنسيق الجديد الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأنه يختلف كثيراً عن نظام التنسيق القديم، حيث سيعتمد على القدرات بجانب مجموع الثانوية، وليس المجموع التراكمي للصف الثالث الثانوي فقط.

و من أصدرت وزارة التعليم العالي بياناً تنفي فيه ما جاء في هذه الأخبار، مؤكدةً أن تغيير نظام التنسيق وما يخص هذا الشأن هو محض إشاعات لا أساس لها من الصحة، كما أكدت أن نظام تنسيق الثانوية العامة هذا العام سيكون على النظام القديم وسيكون على ثلاثة مراحل هي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، كما سيتم تخصيص مرحلة رابعه لطلاب الدور الثاني.

رابط تنسيق الثانوية العامة 2019

و تابعت الوزارة في بيانها الصادر أمس بشأن تنسيق الثانوية العامه أن تقديم رغبات الكليات سيكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، وسيتم تفعيل الرابط خلال 72 ساعه من أعلان نتيجة الثانوية العامه رسمياً على موقع وزارة التربية و التعليم

ويمكن للطلاب الدخول إلى الرابط الخاص بتقديم رغبات الكليات والذي سنرفقه لكم في هذه الفقرة، و من ثم أدخال رقم الجلوس و الرقم السري وباقي البيانات المطلوبة الأخرى ثم كتابة باقي البيانات المطلوبة في الموقع ليتم فتح صفحة التنسيق ثم قم بكتابة الرغبات، وإليكم رابط التقديم (هنا).

بعد استكمال كتابة الرغبات قم بعمل حفظ لصفحتك ليتم اعتماد اختياراتك، و بعد أعلان ظهور نتائج تنسيق المرحلة الأولى قم بالدخول مره أخرى إلى صفحتك في موقع وزارة التعليم العالي لمعرفة الكلية التي تم الالتحاق بها، ثم قم بطباعة استمارة الترشيح و التي ستكون أحد أهم المستندات المطلوبة للتقديم في الكلية التي تم قبولك فيها.

نتيجة الثانوية العامه 2019 برقم الجلوس

هذا وقد أعلن كل من وزير التربية والتعليم ورئيس لجنة امتحانات الثانوية العامه خالد عبد الحكم اليوم في مؤتمر صحفي أن نتيجة الثانوية العامة قد تم اعتمادها رسمياً، وسيتم أعلانها رسمياً خلال ساعات على موقع الوزارة.