روابط معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس لكل الطلاب بعد ساعات

ننشر لكم روابط معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 بشعبها العلمي والأدبي والتى تظهر ظهر الأحد، كان موقع اليوم السابع قد أعلن حصوله على الحقوق الحصرية لنشر نتيجة الثانوية العامة 2019 بعد نهاية المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم فى الحادية عشرة من صباح الأحد.

روابط معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة من موقع اليوم السابع.

رابط نتيجة الثانوية العامة من موقع وزارة التربية والتعليم

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اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019

كان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي قد قام السبت باعتماد نتيجة النجاح فى الثانوية العامة والتى بلغت 78.6% لكل الطلاب فى كافة الشعب سواء علمي وأدبي، وحضر نائب رئيس قطاع الامتحانات اعتماد نتيجة الثانوية العامة، ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا صباح الأحد من أجل الكشف عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة بالكامل.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع اليوم السابع

كان موقع اليوم السابع، صاحب الحق الوحيد فى نشر نتيجة الثانوية العامة برفقة موقع وزارة التربية والتعليم قد أكد أن النتيجة سيتم اعلانها إلكترونيا الأحد حسب مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم، وأكدت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم أن كافة الكنترولات قد انتهت من كافة مراحل النتيجة وتم التجميع عبر CD على أن يتم عرضها على قيادات وزارة التربية والتعليم لاعتمادها وإعلان أوائل الثانوية العامة.