اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول اليوم السبت الموافق 13/7/2019 من شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام 2018/2019، وقد تم الأتصال بأوائل الثانوية العامة 2019 هاتفياً لتهنئتهم بالنتيجة، وذلك بحضور نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2019، ومدير عام الأدارة العامة للأمتحانات، وقد أعلن سيادته نسبة النجاح في الثانوية العامة وقد بلغت 78.6%،بينما كان عدد الطلاب والطالبات الأوائل في الثانوية العامة للعام 2019 40 طالب وطالبة، 34 طالب وطالبة بالتعليم العام، و2 بمدارس المتفوقين STEM وعدد طالب من ذوي القدرات الخاصة، و ثلاث طلاب “دمج” ومن المقرر نشر النتائج علي المواقع المذكورة بشكل حصري، و ننشر لكم رابط الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2019 علي موقع اليوم السابع، حيث قد حصلت “اليوم السابع” علي الحقوق الحصرية لنشر النتيجة وذلك بعد فوزها بالمزاد الذي قامت به وزارة التربية والتعليم مؤخراً، كما قد أصدر اليوم السابع قرار بحصول موقع الدستور علي حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة 2019 بالتعاون المشترك بينهم.

بعد إعتماد نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التريبة والتعليم، أنهال الطلاب بالبحث عن نتيجة الثانوية العامة 2019 للحصول عليها بالأسم ورقم الجلوس من خلال الخدمة التي يقدمها موقع اليوم السابع للحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والأسم، وذلك من خلال ملأ نموذج الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2019 علي موقع اليوم السابع، ويمكنك معرفة النتيجة من خلال الأيميل أو رقم الموبايل الذي سوف تقوم بتسجيله علي موقع اليوم السابع لنشر نتيجة الثانوية العامة 2019.

كما يمكنكم الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2019 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ويمكن أيضاً الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع اليوم السابع ويمكن الحصول عليها بشكل حصري أيضاً نتيجة الثانوية العامة علي موقع الدستور بعد قليل، وذلك بالتنسيق مع موقع اليوم السابع بإعطاء الحقوق لموقع الدستور بنشر نتيجة الثانوية العامة بشكل حصري.