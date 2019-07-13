غدًا نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس فقط جميع المحافظات على موقع اليوم السابع

اعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2019 والتي كانت الشغل الشاغل لكثير من الأسر المصرية؛ إذ لا تخلو عائلة من طالب ثانوية عامة، ينتظر النتيجة بقلق ليرسم مستقبله وفقا لتلك النتيجة، فنتيجة الثانوية العامة تختلف عن نتائج المراحل التعليمية السابقة لها، فهي ليست مجرد مرحلة فاصلة بين التعليم الأساسي والتعليم العالي فحسب، بل هي حصاد السنوات الماضية التي قضاها الطالب في تحصيل العلم، وذلك حتى يكون مؤهلا للالتحاق بإحدى الكليات، وكذلك فهي حصيلة تعب سنة كاملة، كل طالب يحاول فيها أن يبذل أقصى جهد يستطيع القيام به، وذلك من أجل ضمان مستقبل أفضل، خاصة بعد ظهور ما يسمى بكليات القمة، وقد تنقص درجات الطالب في نتيجة الثانوية العامة درجة أو نصف درجة فلا يتمكن من الالتحاق بها، وهو الأمر الذي أضاع أمل أجيالا كاملة من الطلبة، وباتت الجامعات الخاصة هي المستفيد الأكبر، إلا أن خيار الجامعات الخاصة، ليس دائما في متناول الجميع، فمصاريفها باهظة، وقد يعجز عنها الكثير من الناس.

وبعيدا عن الشائعات التي تبث هنا وهناك، فالموعد المعلن لظهور النتيجة غدًا، إذ قام وزير التربية والتعليم باعتماد نتيجة الثانوية العامة اليوم، ومن المتوقع ظهور نتيجة الثانوية العامة على موقع اليوم السابع، ووزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2019، وعبر هذا المقال سنوضح كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 بالإسم، وكذلك نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس، كما نقدم أخبار نتائج الثانوية العامة محدثة أول بأول، لذا يمكنك حفظ رابط المقال للاطلاع على كل جديد باستمرار، وذلك فيما يخص:

نتيجة الثانوية العامة 2019 القسم العلمي (علوم – رياضيات)

نتيجة الثانوية العامة 2019 القسم الأدبي

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019

من المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 على بوابة الثانوية العامة، إلا أنه من الممكن أن يتم إعلانها أولًا على موقع اليوم السابع، لذا سنقدم لكم رابط الوزارة ورابط اليوم السابع للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس “الروابط الرسمية”:

موقع مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة الذي أنشأته وزارة التربية والتعليم خصيصا للخدمات المتعلقة بطالة الثانوية العامة. نتيجة الثانوية العامة 2018 اليوم السابع.

المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2019

من المقرر عقد مؤتمر صحفي غدًا، وذلك للإعلان عن كافة التفاصيل المرتبطة بنتيجة الثانوية العامة 2019، ومن جانبه صرح رئيس امتحانات الثانوية العامة لجريدة اليوم السابع بأن :

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نسب النجاح فى المواد التى تم الانتهاء من تصحيحها مرتفعة كمان أن الشرائح مرتفعة أيضا خاصة من 90 حتى 100، قائلا: إن شاء الله فى حاجة كويسة لأولادنا هذا العام فيما يتعلق بالنتيجة

وقد أكدت مصادر مسئولة أن نسب النجاح هذا العام مرتفعة، إذا ما تم مقارنتها بالعام الماضى، إذ اعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة بنسبة 78%، وهي ما يعني أنها ارتفعت عن العام الماضي بمقدار 4% تقريبًا.

وقد أعلنت مصادر مسئولة لموقع اليوم السابع أن نتيجة الثانوية العامة قد تم اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما تم الاتصال هاتفيًا بالطلبة الأوائل لتهنئتهم بالتفوق.

الدستور نتيجة الثانوية العامة

تم عقد شراكة بين موقع الدستور واليوم السابع للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، وذلك بعد أن حصلت اليوم السابع على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة حصريًا، أعلن موقع الدستور أنه سينشر النتيجة بالاتفاق مع اليوم السابع، ويمكنكم متابعة رابط الدستور نتيجة الثانوية العامة للحصول على النتيجة فور ظهورها.