رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع اليوم السابع بالإسم ورقم الجلوس

إعتمد السيد الدكتور/ طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة ظُهر اليوم السبت بنسبة نجاح بلغت 78.6%، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي غداً الأحد 14 يوليو بديوان عام الوزارة للإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة وباقي تفاصيل الشهادة الثانوية لهذا العام، ومن المتوقع وكما جرت العادة سيتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة غداً يعبقها باقي نتائج جميع الطلاب يوم الإثنين 15 يوليو بجميع محافظات الجمهورية.

ونوضح لكم نوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر موقع اليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم بإسم رقم جلوس الطالب.

اليوم السابع رابط نتيجة الثانوية العامة.

أتاح موقع اليوم السابع خدمة الإستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية بالإسم ورقم الجلوس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في محاولة جادة منها التسهيل على الطلاب والحصول على النتيجة بطريقة سهلة وسرعة جلب النتيجة فور ظهورها، ويمكن لجيمع الطلاب الحصول على النتائج الخاصة بهم بسهولة ويسر وبطريقة مباشرة من خلال تسجيل البيانات الخاصة بهم وتشمل الإسم ورقم الجلوس لتخفيف معاناة الإستعلام على النتيجة على الجميع.

نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وبالإضافة إلي موقع اليوم السابع الذي أشرنا له فيمكن الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المصري من خلال إسم ورقم جلوس الطالب أيضاً، هذا وسيتم إعلان النتيجة بالمدارس التابع لها الطلاب عقب الإعلان عنها إلكترونياً بيوم بكامل التفاصيل والدرجات.

يكمن الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع اليوم السابع.

بالإضافة إلى موقع وزارة التربية والتعليم المصري.

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