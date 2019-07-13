خلال ساعات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال اليوم السابع وزارة...

نرصد لكل طلابنا والطالبات ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بجميع محافظات مصر على موقع اليوم السابع ،التي تمتلك حقوق النشر بنتيجة الثانوية العامة 2019 ،وكذلك اليوم السبت 13 يوليو 2019 قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي باعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018_2019 رسمياً بنسبة نجاح للطلبة بلغت 78.6% للشعب العلمي والأدبي وهذه النسبة مرتفعة عن العام الماضي ،ويتمكن كل الطلاب والطالبات في خلال الساعات القليلة القادمة معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بجميع المحافظات الجمهورية عبر الروابط الرسمية اليوم السابع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة

لقد أشار الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العامورئيس امتحانات الثانوية العامة ،بأنه قد تم الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة النهائية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ،وسيتم اعتماد النتيجة اليوم السبت الموافق 13-7-2019 من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب الثانوية العامة 2019 والتي بلغت عددهم 40 طالب وطالبة على مستوي جمهورية مصر العربية ،وكذلك يجري الأن حاليا لتجهيزات للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 3 ثانوي 2019 من خلال مؤتمر صحفيبعقادة وزارة التربية والتعليم للإعلان عن كافة تفاصيل نتائج الثانوية العامة للشعب العلمي والأدبي

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

نرفق لجميع الطلاب والطالبات الثانوية العامة 2019 الاستعلام عن نتائج الامتحانات من خلال بوابة الثانوية العامة التابعة بوزارة التربية والتعليم ،وايضا رابط اليوم السابع لمعرفة نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019،يمكنكم اتباع الروابط التالية:

موقع مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة الذي أنشأته وزارة التربية والتعليم خصيصا للخدمات المتعلقة بطالة الثانوية العامة. نتيجة الثانوية العامة 2018 اليوم السابع.

وبامكان لكل الطلاب والطالبات الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص به والحصول على النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة .وتمنيات لكل الطلاب النجاح والتوفيق