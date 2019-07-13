أحصل على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم واليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة 2019، ينتظرها الآن الآلاف من طلبة وطالبات الثانوية العامة والسادة أولياء الأمور، خاصة وبعد أن قام السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وفي حضور مدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ خالد عبد الحكم باعتماد نتيجة الثانوية العامة بنسبة بلغت 78.6%، بالإضافة إلى قيام السيد الوزير بالاتصال هاتفيا بالطلاب الأوائل في الثانوية العامة وتهنئتهم لتفوقهم.

أحصل على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بعد أن انتهى السيد الوزير الدكتور طارق شوقي من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019، قال الأستاذ خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بأنه يمكن لطلبة وطالبات الثانوية العامة الحصول على النتيجة عبر رابط بوابة الثانوية العامة، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من رفع ال CD التي تحتوى على نتيجة الثانوية العامة على هذا الرابط، حيث يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بمجرد كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك.

رابط نتيجة الثانوية العامة عبر اليوم السابع

استطاعت جريدة اليوم السابع الإلكترونية الحصول وحصرياً على حق عرض نتيجة الثانوية العامة 2019 ولوحدها دون غيرها من المواقع الإلكترونية الأخرى ويمكن الدخول عليها بالضغط هنا والتسجيل للحصول على النتيجة، ولا يمكن لأي موقع إلكتروني أخر عرض نتيجة الثانوية العامة 2019 إلا بعد الحصول على موافقة جريدة اليوم السابع، وتتميز معرفة النتيجة من خلال جريدة اليوم السابع بأنها تعطي ترتيب الطالب على مستوى الجمهورية من بين الطلاب الناجحين.