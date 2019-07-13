ترقبوا اليوم السابع تعلن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بعد قليل

نتيجة الثانوية العامة 2019 علمي وأدبي الدور الأول برقم الجلوس بعد قليل من موقع اليوم السابع التي تملك حق نشر نتيجة الصف الثالث الثانوي كل عام كخدمة لطلاب الثانوي، حيث قام وزير التربية والتعليم ظهرا اليوم السبت الموافق 13 يوليو باعتماد نتيجة الثانوية العامة2019 وقد بلغت نسبة النجاح 78.6 % بمؤتمر صحفي تم عقده بديوان المحافظة وقد قام سيادته بإعلان اسماء أوائل الثانوية العامة الذي بلغ عددهم حوالي 40 طالب وطالبة ما بين علمي علوم وأدبي وعلمي رياضة.

اليوم السابع تعلن نتيجة الثانوية العامة بعد قليل برقم الجلوس

يشتد بحث الطلاب خلال تلك الفترة بحثا عن نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر جميع المواقع الإلكترونية الرسمية والغير الرسمية، ولكثرة الإشاعات حول ظهور نتيجة 3 ثانوي، قد أعلنت جريدة اليوم السابع عبر صفحتها الرسمية بأنها الموقع الوحيد الذي يستطيع جميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلاله إلكترونيا برقم الجلوس بجانب موقع وزارة التربية والتعليم وستكون متاحة بجميع المدارس الأثنين القادم الموافق 15 يوليو.

نتيجة الثانوية العامة 2019 علمي وأدبي من اليوم السابع

استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2019 علمي وأدبي وعلمي رياضة عبر موقع اليوم السابع خلال ساعات قليلة من الآن برقم الجلوس فقط احصل على نتيجتك ببوابة الثانوية العامة، والجدير بالذكر أن الأستاذ خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات صرح أن هناك اكثر من 300 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية قد تمكنوا من الحصول على درجات مرتفعة بجميع المواد وطبقا لذلك تم عمل لجنة خاصة لفحص كراسات الإجابة مرة أخرى للمراجعة بدقة لتصفيتهم ومعرفة أوائل الثانوية العامة.