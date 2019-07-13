رابط اليوم السابع لنتيجة الثانوية العامة 2019 الرسمي youm7.com بالاسم ورقم الجلوس

تم إطلاق رابط اليوم السابع لنتيجة الثانوية العامة 2019 من قبل الجريدة رسمياً بعد حصولها على الحق الحصري لنشر نتيجة الثانوية العامة 2019، وذلك بعد أن فازت جريدة “اليوم السابع” بالمزايدة العلنية التي قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيمها، وقد تم التأكيد من جانب الجريدة على أنها حريصة على تقديم خدمة استعلام نتيجة شهادة إتمام الثانوية العامة كل عام، لذلك خصصت رابطاً رسمياً لاستخراج نتيجة الثانوية العامة للطلاب والطالبات بعد قيامهم بتعبئة البيانات المطلوبة.

وقد جاء إعلان الجريدة عن تخصيص رابط اليوم السابع لنتيجة الثانوية العامة 2019 بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً عن اعتماد الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، ومساهمةً منا في التيسير والتسهيل على أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية عند استخراج درجاتهم، فقد قمنا بتوفير رابط دخول موقع اليوم السابع لاستخراج نتيجة الثانوية العامة بعد نشرها بشكل رسمي مباشرة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج.

رابط اليوم السابع لنتيجة الثانوية العامة 2019

تم الإعلان من جانب جريدة اليوم السابع اليوم السبت الموافق لتاريخ 13 يوليو 2019م عن احقيته منفرداً في نشر نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول للعام الدراسي الحالي، وأنه هو الموقع الوحيد المختص بنشر نتائج الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية العامة، وقد تم التشديد من جانبه على عدم وجود أي حق لأي موقعاً إلكترونياً أو صحيفة في إطلاق ونشر نتيجة شهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الثانوية، ويجب على كافة المواقع الإلكترونية الالتزام وعد المساس بالحق القانوني لجريدة اليوم السابع في نشر الدرجات لطلاب الثانوية العامة.

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وهنا أكدت الجريدة المختصة بنشر نتيجة الثانوية العامة على حقها الكامل في تحريك دعوى قضائية ومطالبتها بالتعويض الأدبي والمادي وإبلاغ المجلس الأعلى للإعلام في حال وجود أي موقعاً إلكترونياً أو صحيفة قام بأي فعل من شأنه انتهاك الحق الحصري للجريدة في نشر نتيجة الصف الثالث الثانوي، وذلك لامتلاكها الحق الحصري منفردةً في نشر النتيجة عبر موقعها الإلكتروني، وسيتم التعامل من جانب القانونين والتقنين التابعين للجريدة ضد أي موقعاً إلكترونياً يحاول التعدي على حقوق الجريدة الحصرية.

ومن يرغب في دخول موقع الاستعلام عن النتيجة الرسمي التابع للجريدة، لاستخراج النتيجة فور نشرها رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط اليوم السابع لنتيجة الثانوية العامة 2019 الرسمي التالي (youm7.com)، مع تمنيات موقعنا موقع نجوم مصرية للجميع بالنجاح والتوفيق بمشيئة الله تعالى.