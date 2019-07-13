متابعة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 على “اليوم السابع” ورابط موقع وزارة التربية...

ننتظر جميعًا ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 على موقع اليوم السابع، والتي تمتلك حقوق نشر نتائج الثانوية العامة هذا العام، وقد قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي باعتماد نتيجة الثانوية العامة اليوم بنسبة نجاح تجاوزت 78%، وهي النسبة التي سجلت ارتفاعًا عن العام الماضي بـ 4%، ويمكنكم خلال ساعات الاطلاع على نتائج الثانوية العامة جميع المحافظات، فبعد سهر الليالي وتعب الشهور المتواصلة يرغب كل طالب في أن يرى نتيجة عمله طوال العام، خاصة وأن الدرجة والنصف درجة في نتيجة الثانوية العامة تكون فارقة في مستقبل الطالب، وقد تم متابعة مستشاري المواد الدراسية، لذا فقد تم التصحيح بتأني والتأكد من مراجعة الورقة الامتحانية أكثر من مرة، وقد أعلن أن نتيجة الصف الثالث الثانوي بأقسامه (علمي علوم – علمي رياضيات – أدبي) سوف يتم إعلانها في موعدها.

وكان رضا حجازي قد أوصى المصححين بـ:

ببذل المزيد من أجل ضمان تحقيق الشفافية، وتحقيق صالح الطلاب كما قال:

“إن شاء الله فى حاجة كويسة لأولادنا هذا العام فيما يتعلق بالنتيجة”

نتيجة الثانوية العامة 2019

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع تظهر غدًا بإذن الله، وذلك بعد عقد المؤتمر الصحفي الذي يتم فيه إعلان كافة التفاصيل، كما تم تهنئة أوائل الثانوية العامة اليوم والبالغ عددهم 40 طالب وطالبة.

وذلك بعد عقد المؤتمر الصحفي الذي يتم فيه إعلان كافة التفاصيل، كما تم تهنئة أوائل الثانوية العامة اليوم والبالغ عددهم 40 طالب وطالبة. حتى الآن الرابط المعلن والذي يمكنك من خلاله الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 هو بوابة الثانوية العامة .

. كما يمكنكم الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

ويمكنكم الاطلاع أولا بأول من موقع وزارة التربية والتعليم .

ويمكنكم الاطلاع أولا بأول من . كما سنعلن موعد تقديم التظلمات فور إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم، وطريقة تقديم التظلمات.

ويمكنكم حفظ رابط هذا المقال للاطلاع عليه لاحقا، إذ يتم تحديثه باستمرار فور ورود أي معلومات جديدة بشأن نتيجة الثانوية العامة.

أخبار نتيجة الثانوية العامة لحظة بلحظة

سارت الامتحانات حسب جدول امتحانات الثانوية العامة دون ورود شكاوى حتى الآن من صعوبة الامتحانات.

دون ورود شكاوى حتى الآن من صعوبة الامتحانات. ويمتلك موقع اليوم السابع حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة هذا العام حصريًا، إذ حصلت الجريدة منذ العام الماضى على حق نشر النتيجة عبر موقعها، ومن خلال التليفون الأرضي والموبايل والانترنت، وفور إعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2018 سنوافيكم به.

وقد أشار رضا حجازي رئيس الامتحانات إلى أن المصححين داخل الكنترولات يعملون كالجنود ليل نهار بمنتهى الدقة والإخلاص حتى يحصل كل طالب على حقه.

وعلى الطلبة الذين يرغبون في دخول اختبار القدرات للالتحاق بأحد الكليات التالية الدخول إلى رابط بوابة الحكومة الألكترونية:

كلية الفنون الجميلة كلية الفنون التطبيقية كلية التربية النوعية الفنية كلية التربية النوعية الموسيقية كلية التربية الرياضية

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ومن المقرر غدًا نشر نتيجة الثانوية العامة، ومن جهته أعلن خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات عن إعمال قواعد الرأفة، إذ يتم إضافة درجات لرفع الطالب من راسب إلى دور ثان، ومن دور ثان إلى ناجح، على أن يتم إضافة 6 درجات للطالب كحد أقصى.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى

صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن بدء تنسيق المرحلة الأولى سوف يبدأ خلال 72 ساعة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة؛ إذ تبدأ إجراءات تسليم مكاتب التنسيق الجامعي إلى وزارة التعليم العالي، وذلك بمدينة الطلاب التابعة لجامعة القاهرة وعدد من مكاتب التنسيق الجامعي في جميع أرجاء المحافظات.

ويمكن لجميع الطلبة والطالبات تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الألكتروني،وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التنسيق، ويمكن تسجيل الرغبات بكل يسر وسهولة.