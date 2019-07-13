عالم أزهري: تطبيق "فيس آب" حرام شرعاً ولا يجوز استخدامه

بعد انتشار تطبيق "فيس اب face app"، اعتبر الدكتور عصام الروبي، من علماء الأزهر الشريف أن "التطبيق حرام شرعا ولا يجوز استخدامه لأنه يغير خلق الله".

واستشهد العالم الأزهري بالأية القرآنية الكريمة “وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ”، موضحا أن "مثل هذه التطبيقات نوع من الخبل الذي يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".

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وبين “أن الله كرم بني آدم جميعًا كما جاء في قوله تعالى “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا”، خاصة أن الله أحسن كل شئ خلقه فتبارك الله أحسن الخالقين، وعليه نقول بأن الإنسان عليه ان يكون راضيًا قانعًا بما قسم الله تعالى له من أصل خلقته فمن هو الذي خلقنا وصورنا؟ هو الله عز وجل فاحسن خلقتنا”.

وتسائل الروبي، هل هذه الصورة تمثل له فعلًا ما سيؤول إليه وما سيكون عليه واقعيًا؟، الجواب هو “لا”، علم ذلك عند الله وحده، وهذه طبيعة تختلف من إنسان إلى آخر، وهناك بعض الأشخاص يظلون على نفس أشكالهم في حال شبابهم لحال شيخوختهم”، مؤكدا أنه من الناس من يشيخ وهو في ريعان الشباب.

وتساءل الشيخ مرة آخرى: هل الإنسان على يقين أنه سيمتد به العمر إلى هذه اللحظة التي يريدها؟ الإجابة “لا”، كما جاء في الأية الكريمة “فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ”.