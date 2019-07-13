تفاصيل علاقة سهير القيسي وزوجها محمد بن راشد

ضجت مواقع السوشيال ميديا التي تشبه فرن الحريم بالأخبار التي تزعم زواج حاكم دبي محمد بن راشد المكتوم من النجمة العراقية سهير القيسي، وغيرها من التفاصيل حول هذه العلاقة.

ونشر النشطاء فيديوهات يحللون فيها الهدف الانتقامي من هذا الزواج وهو ضرب الأميرة هيا التي غادرت الإمارات ولجأت إلى بريطانيا تطلب الطلاق من حاكم دبي مما يسفر عن أزمات سياسية وربما دبلوماسية.

وفي وقت سابق، شنت المذيعة العراقية سهير القيسي منذ أيام، هجوما عنيفًا على مديرها سابقا في قناة "Mbc"، ووجهت له انتقادات ووصفته بالطامع بالشهرة، واتهمته بعلاقات سرية وبالمحاباة.

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وقالت القيسي في إحدى تغريداتها: "إن المؤسسة الإعلامية التي تعطي للمدير مهمة تقديم برامج ستفشل لا محالة وتبقى في النهاية دونما أسماء أحبها الجمهور بسبب ذلك الإداري".

وتهكمت على البرامج الذي تعرض ملقبة إياها بـ "برامج أبو درهم ودرهمين"، قائلة: "إن أردت إطلاق قناة وجعلها الأولى في مساحتها الجغرافية فاحرص على فريق يطمح للصدارة وليس فريق "أبو فليس" ينتج برامج أبو درهم ودرهمين ويحطك آخر الصف".

الاعلامية سهير القيسي تعمل في شبكة قنوات "ام بي سي"، ولها العديد من الأعمال البرامج الحوارية الخاصة، والتي حصدت جماهيرية واسعة على مدار الأعوام الماضية.