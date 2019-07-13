نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. برقم الجلوس والاسم

يستعد الأزهر الشريف في مصر خلال ساعات قليلة قادمة للإعلان رسميا عن نتيجة الثانوية الأزهرية، وذلك في مؤتمر صحفي سيتم عقده، بحسب ما صرح به المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر الشريف، حيث تتجه أنظار آلاف من طلاب الثانوية الأزهرية 2019، صوب مشيخة الأزهر الشريف بوابة الأزهر الإلكترونية حيث ستتاح النتيجة بشكل رسمي، بعد اعتماد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ويقدم “نجوم مصرية” لمتابعيه من طلاب الأزهر الشريف رابط بوابة الأزهر التعليمي، كذلك نقدم لكم عبر السطور التالية الخطوات الرسمية للحصول على النتيجة بعد اعتمادها، وكل ماعليكم هو الدخول على رابط الأزهر التعليمي هنا، وبعدها يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص، ثم بعد ذلك تظهر النتيجة بكل سهولة، ومبروك النجاح.

يمكن للطلاب إرسال أرقام الجلوس الخاص بهم أسفل هذا المقال، وسوف نقوم بالرد عليكم فور ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.

هنا رابط بوابة الأزهر الإليكترونية

وتتم الآن أعمال رصد ومراجعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث يقوم القائمون بالأزهر على رصد الأوائل في الثانوية الأزهرية بدقة شديدة، حيث نوه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وطالبوا بتحري الدقة لعدم ظلم الطلاب خلال حصر الأوائل من طلاب الثانوية الأزهرية 2019، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية خلال الساعات القليلة القادمة، وسيتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية.