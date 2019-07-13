نتيجة الثانوية العامة عبر موقع اليوم السابع ومديرية التربية والتعليم أدبي وعلمي برقم الجلوس

وفقًا لما جاء من البيان الرسمي المصرح من وزارة التربية والتعليم بخصوص اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 فقد تم اعتمادها رسميًا صباح اليوم السبت 13 يوليو 2019، عن الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام نحو 78% وتم تهنئة الطلبة والطالبات الأوائل والذي قد بلغ عددهم نحو 40 طالب وطالبة.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة اليوم

وبعد اعتماد رسميًَا تم تهنئة طلبة طالبات أوائل الطلبة هاتفيًا بحضور نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة الأستاذ “خالد عبدالحكم”، والذي يبلغ عددهم نحو 40 طالب وطالبة مقسمين علي النحو التالي (34 طالب في التعليم العام، والمتفوقين طالبين، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة طالب، ومن طلاب الدمج ثلاث طلاب).

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

وتم الإعلان عن إمكانية الاستعلام عن النتائج بكل سهولة عن طريق رقم الجلوس من خلال رابط مدرية التربية والتعليم وكذلك رابط موقع اليوم السابع الذي له أحقية نشر النتائج بشكل حصري، سوف نوضح لكم من موقعنا نجوم مصرية الرابط الرسمي لاعتماد النتائج للمديرية، واليوم السابع.

Advertisements

ووفقًا لما جاء من البيان الرسمي للمركز القومي للإعلان أن جريدة اليوم السابع لها الحق الكامل في تغطية نتائج الصف الثالث الثانوي عن العام الدراسي الحالي 2018/2019، وذلك بعد إتمام المؤتمر الصحفي المنعقد صباح اليوم، ولكن يمكن لجميع الراغبين التسجيل عبر موقع اليوم السابع للحصول علي النتائج بكل سهولة.