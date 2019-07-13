“أعرف نتيجة” الثانوية العامة برقم الجلوس عبر رابط اليوم السابع أو وزارة التربية والتعليم...

تم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2019 للدور الأول، من خلال مؤتمر صحفي تمت إقامته اليوم أعلن فيه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة لجميع الأقسام العلمي والأدبي، وقام وزير التربية والتعليم طارق شوقي بالاتصال على أوائل الجمهورية من أجل تهنئتهم بالتفوق الذي حققوه، وتم تحديد عدد أوائل الثانوية العامة وبلغ عددهم 40 طالب وطالبة، وحدد الوزير نسبة النجاح لهذا العام والتي بلغت 78،6% من بينهم 34 طالب وطالبة من التعليم العام، وجزء من مدارس المتفوقين وجزء اخر من طلاب الدمج وجزء اخر من طلاب الاحتياجات الخاصة.

رابط نتيجة الثانوية العامة بموقع الوزارة أو اليوم السابع برقم الجلوس 2019

ألاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع اليوم السابع

سيتم رفع نتيجة الثانوية العامة إلكترونياً من خلال “موقع بوابة الثانوية العامة” أو “موقع اليوم السابع” ليستطيع جميع الطلاب والطالبات الحصول على الدرجات في جميع محافظات مصر، وفى هذا العام حصل موقع اليوم السابع على حقوق إظهار نتيجة الثانوية العامة مشاركة مع موقع وزارة التربية والتعليم، نتمنى التوفيق لجميع الطلبة.