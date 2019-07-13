اليوم السابع يوفر خدمة الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالإسم ورقم الجلوس

إعتمد اليوم السيد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2019، ومن المتوقع ظهور النتيجة مساء الغد الأحد أو يوم الإثنين بحد أقصى، وتجري الآن عمليات البحث من قبل جميع الطلاب والآباء للإستعلام عن النتيجة وسرعة جلبها فور ظهورها، وقد أتاح موقع اليوم السابع خدمة الإستعلام عن النتيجة بالإسم ورقم الجلوس بالإضافة إلى موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة الثانوية العامة.

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2019.

وتم إعتماد نتيجة الثالث الثانوي بنسبة نجاح بلغت 78.6%، كما سيتم الإعلان النتيجة من خلال موقع اليوم السابع بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في محاولة جادة من الوزارة للتخفيف على الطلاب معاناة الإستعلام عن النتيجة، كما أنه سيتم الإستعلام عن النتيجة عبر موقع اليوم السابع بإسم ورقم جلوس الطالب بصورة سهلة وبسيطة ويمكن لجميع الطلاب التعامل معها بصورة سهلة.

نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

كما يمكن الإستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية من خلال بوابة الثانوية العامة التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم فضلاً عن موقع اليوم السابع بالإسم ورقم والجلوس، ويمكن الإستعلام عن النتيجة من خلال المدرسة التابع لها الطالب عقب ظهور النتيجة إلكترونياً بيوم.

ويمكن الإستعلام عن النتيجة فور ظهور من خلال موقع اليوم السابع.

أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المصري.

ويمكنكم المتابعة لأحدث التفاصيل عبر موقع نجوم مصرية لآخر أخبار الثانوية العامة.