أعرف نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر هذه الروابط

تأكيد لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات الماضية، أعتمد ظهر اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2019، نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2019، وبلغت نسبة النجاح في شهادة الثانوية العامة هذا العام 78.6%، وبلغ عدد الطلاب الأوائل في الثانوية العامة لهذا العام نحو 40 طالب وطالبه موزعين على محافظات الجمهورية.

أعرف نتيجة الثانوية العامة الدور الأول عبر بوابة الثانوية العامة

حضر اعتماد نتيجة الثانوية العامة مدير الإدارة العامة للامتحانات والذي أعلن بعد اعتماد السيد الدكتور الوزير طارق شوقي للنتيجة، الأستاذ خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ورئيس امتحانات الثانوية العامة، والذي أكد على أن نتيجة الثانوية العامة ستكون متاحة للطلاب برقم الجلوس عبر رابط بوابة الثانوية العامة والذي سوف يتم رفع نتيجة الثانوية العامة 2019 عليه خلال الساعات المقبلة، بحيث يمكن لأي طالب وطالبه وبرقم الجلوس معرفة نتيجته بالثانوية العامة.

رابط اليوم السابع لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2019:-

كذلك فقد أعلنت جريدة اليوم السابع وفي بيان اعلنه المركز القومي للإعلام بأن جريدة اليوم السابع هي صاحبة الحق الحصري في إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 وذلك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للسيد الوزير صباح الأحد 14 يوليو 2019، كما قامت جريدة اليوم السابع بفتح الباب أمام الطلاب الراغبين في تسجيل بياناتهم لمعرفة النتيجة.