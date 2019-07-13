بعد اعتماد نتيجة الثانوية 2019.. وزارة التعليم العالي تستعد لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى في...

تستعد مكاتب التنسيق للقبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد 2019/2020، بعد توجيهات وزارة التعليم العالي، ببدء الاستعداد لإطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019، ووزارة التعليم العالي في أهبة الاستعداد لتحديد تنسيق القبول في الجامعات بعدد مختلفة من المراحل، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي، حيث أن المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة يتم الإعلان عنه بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الطلاب.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى

ويتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى من جانب وزارة التعليم العالي، بعد بدء اختبارات القدرات للكليات وبعد اجتياز تلك الاختبارات، وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة حيث قد اعتمد وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة بنسبة تبلغ نحو 78.6%، حيث أنه تم وجود بعض التجديدات على تنسيق الثانوية العامة لقبول الطلاب، فقد تم زيادة عدد الرغبات في طابع التنسيق إلى 75 رغبة بعد أن كانت 60 رغبة فقط، وجاء قرار زيادة عدد الرغبات، بسبب زيادة عدد الكليات المتخصّصة والمعاهد في مختلف العلوم والتخصّصات داخل عدد من الجامعات على مستوى جمهورية مصر العربية.

قرارات مكاتب تنسيق الثانوية العامة

كما قد قررت مكاتب التنسيق زيادة الأعداد المستثناة من قواعد التوزيع الجغرافي لأوائل الثانوية العامة، فانهم قد طرحوا 1500 طالب بعد أن كانت تشمل 900 طالب فقط دون وجود جديد في ذلك الأمر، كما أشار مشرف عام التنسيق بأن تطبيق القواعد التي تخص التنسيق كما هي في الأعوام السابقة بالنسبة لقواعد تقليل الاغتراب لنسبة 10%، كما أن الأعداد المسجلة باختبارات القدرات بلغت نحو 75 ألف طالبة وطالبة حتى الآن، موضحا أن كليات الإعلام والفنون الجميلة والتطبيقية تتصدر المشهد في اختبارات القدرات.