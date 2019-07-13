رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 من وزارة التربية والتعليم واليوم السابع برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 فى كافة الشعب علمي وأدبي خلال الساعات القادمة، وكان موقع اليوم السابع قد حصل على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة لهذا العام وكان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي قد اعتمد نتيجة الدور الأول من شهادة الثانوية العامة 2018/2019 وجاءت نسبة النجاح لتحقق 78.6% لكل الطلاب.

روابط نتيجة الثانوية العامة 2019

نتيجة الثانوية العامة من بوابة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم . (تظهر بعد ساعات)

وزير التربية والتعليم يتصل بأوائل الثانوية العامة

كان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي قد قام بالإتصال بأوائل الثانوية العامة وهنأ الأوائل هاتفيا، وحضر الأستاذ خالد عبد الكم نائب عام رئيس امتحانات الثانوية العامة وكذلك مدير عام الإدارة العامة للامتحانات اعتماد نتيجة الثانوية العامة.

ووصل عدد طلاب الثانوية العامة 40 طالب وطالبة، وبلغ عدد الأوائل فى شعبة علمي علوم 14 طالب وطالبة، بينما جاء 10 طلاب فى قائمة أوائل الثانوية العامة فى شعبة علمي رياضة و10 طلاب فى شعبة أدبي.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019

يمكن لكل الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع اليوم السابع، والذى يملك حصريا حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة هذا العام، حيث من المنتظر أن يتيح موقع اليوم السابع رابطا مباشرا لنتيجة الثانوية العامة ويمكن وقتها للطالب وقتها معرفة النتيجة بإضافة رقم الجلوس الخاص به هذا وننشر لكم فقط خلال الساعات القادمة كل جديد حول أخبار نتيجة الثانوية العامة بعد اعتمادها.