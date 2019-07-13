اليوم السابع تعلن نتيجة الثانوية العامة 2019 علمي وأدبي برقم الجلوس

لقد أوشكت نتيجة الثانوية العامة 2019 على الظهور بموقع وزارة التربية والتعليم وموقع اليوم السابع وذلك ما تم تصريحه من قبل المسئولين بالوزارة، فمن المنتظر اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي علمي وأدبي خلال ساعات قليلة من الآن حيث يقوم المسئولين بالوزارة بكافة التجهيزات لعقد المؤتمر الصحفي الذي سيتم من خلاله اعتماد نتيجة 3 ثانوي وإعلان اسماء أوائل الثانوية العامة لتهنئتهم وتكريمهم.

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

اليوم السابع ننشر نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بعد قليل إلكترونيا عقب اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم، لذا يستطيع طلبة وطالبات الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي علمي وأدبي، مع العلم بأن مارثون امتحانات الثانوية العامة انتهت يوم 3 يوليو إلا أن أعمال التصيح بجميع الكنترولات كانت تتم على أكمل وجه وتحت رقابة شديدة من وزراة التربية والتعليم لتحري الدقة أثناء المراجعة ورصد الدرجات.

نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي بوابة الثانوية العامة

والجدير بالذكر بأن هناك مصدر مسئول بالكنترول أكد أن هناك أكثر من 300 طالب وطالبة قد حققوا درجات عالية بشعبة علمي وأدبي وقد أدي ذلك إلى عمل لجنة خاصة لفحص كراسات إجابات هؤلاء الطلاب من جديد لتصفيتهم لإعلان اسماء العشرة الأوائل.

ننوه لطلابنا بالثانوية العامة بأن نتيجة الصف الثالث الثانوي ستكون متاحة إلكترونيا غدا الأحد الموافق 14 الشهر الجاري عبر موقع اليوم السابع وبوابة الثانوية العامة، وسيتم إعلانها رسميا بجميع المدارس الأثنين 15 يوليو.