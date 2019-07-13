نتيجة اسماء اوائل الثانوية العامة 2019 مصر العشرة الاوائل - اليوم السابع

حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المواقع الإلكترونية من الترويج أو نشر نتيجة الثانوية العامة للعام الحالى 2019، وذلك حماية لحقوق الملكية الفكرية للحقوق الحصرية لصحيفة اليوم السابع التى تمتلك وحدها حق البث حصريا.

وقال المجلس الذى تلقى شكوى رسمية من اليوم السابع بهذا الخصوص أنه سيتخذ عقوبات فورية وقاسية ضد المخالفين ومنتهكى حقوق الملكية الفكرية الحصرية وفقا للقانون والمعايير والأكواد الإعلامية للمجلس.

وقالت الشكوى إن "اليوم السابع" هى الصحيفة الوحيدة فى مصر التى حصلت على حق النشر الحصرى لنتيجة الثانوية العامة 2019، رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم، بعكس المواقع التى نشرت أنها تمتلك حق إعلان النتيجة على غير الحقيقة.

وكشفت مصادر، أن مندوبى المديريات التعليمية سوف يتسلمون نتيجة الثانوية العامة الأحد لإعلان الاثنين فى المدارس الثانوى، حيث يستطيع الطالب أن يعرف نتيجته من المدرسة بدون أى مقابل مادى.

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كما أن النتيجة ستكون متاحة إلكترونيًا على موقع وكالة "سوا"، موضحة أن النسبة العامة للنجاح أعلى من العام الماضى نسبيًا، أى أن النسبة العامة ستتخطى الـ"74% وهى نسبة النجاح العام الماضى، وأن النسبة فى المجاميع أيضًا مرتفعة، ولكن لم يحصل أى طالب على نسبة 100%.

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