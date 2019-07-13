خبر وفاة الفنان عادل امام يشعل مواقع التواصل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت وكعادتها، أنباء عن وفاة الزعيم المصري عادل إمام، بعد وعكة صحية مفاجئة في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وما زالت شائعات وفاة الفنان عادل إمام تتوالي في الفترة الأخيرة، والتي نفاها بقوله في المرة الأخيرة: "مش هتخلصونا بقى"، وذلك بعد أن طمأن محبيه على حالته الصحية بعد انتشار شائعات تفيد بوفاته، أمس الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف إمام في تصريحات صحفية أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، موجها رسالة لمروجيها ضاحكا بقوله:"أنتم كل شوية تطلعوا الإشاعة دي، مش هتخلصوا بقى".

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وكان آخر ظهور للزعيم في أثناء تقديمه واجب العزاء في الفنان الراحل عزت أبو عوف، في 2 يوليو بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد استقبل إمام شائعة مماثلة بشكل فكاهي، إذ قال في تصريح سابق "أنا الحمد لله زي الفل"، وقال مازحا: "أنتم موتوني تاني ولا إيه"، وغيرها الكثير من المواقف والتصريحات المشابهة.

ومن المفترض أن الزعيم كان من المقرر أن يكون في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فالنتينو" ولكن توقف لظروف إنتاجية، مع وجود ترجيحات بعودة التصوير خلال الأشهر القادمة.