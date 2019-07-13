أغنية كاظم الساهر الجديدة تتحدث عن النساء المدخنات

يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر لإطلاق أغنيته الجديدة التي تتناول كلمات من قصيدة للشاعرة العراقية لميعة بعنوان أتدخنين.

هذا النوع من الأغاني لن يكون الأول للفنان العراقي، خاصة وأن الساهر اعتاد على تقديم القصائد العربية الغنائية، التي حظيت بأصداء واسعة بين جمهوره في الوطن العربي، فأصبح يتميز بهذا اللون الغنائي دون غيره من الفنانين.

"أتدخنين" التي سيتعاون فيها القيصر مع الموزع الموسيقي، ميشال فاضل، هي قصيدة ردّت فيها الشاعرة العراقية لميعة على الشاعر السوري عمر أبو ريشة عندما حاول الأخير أن يتودد إليها ويغازلها في مهرجان "المربد الشعري" الذي تقيمه وزارة الثقافة في العراق منذ عام 1971.

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وتحمل القصيدة كلمات في مطلعها:" أتدخنين لا.. أتشربين لا.. أترقصين لا.. ما أنت جمع لا؟ أنا التي تراني كل خمول الشرق في أرداني.. فما الذي يشد رجليك إلى مكاني.. يا سيدي الخبير بالنسوان.. إنّ عطاء اليوم شأن ثان.. حلق فلو طأطأت.. لا تراني.

ووفقاً لموقع فوشيا، في سياق آخر؛ يتجهز كاظم الساهر للمشاركة في "مهرجانات بيت الدين الدولية" من الأول حتى الثالث من أغسطس المقبل، كما يطلّ في ثلاثية في "مهرجان إهدنيات" الدولي الذي يستقطب أبرز الفنانين، وهو محطّةٌ ثقافيةٌ وفنيةٌ من إهدن في شمال لبنان، في 26 و27 و28 يوليو الحالي.