دنيا بطمة تنعت عساف بألفاظ مسيئة ماذا قالت ؟

في هجمات جديدة على الفنان الفلسطيني محمد عساف تخرج الفنانة المغربية دنيا بطمة من جديد لتنعته بألفاظ مسيئة ، وكان النجم الفلسطيني محد عساف قد ألقى بتصريحات في مهرجان موازين حول خلافه مع الفنانة المغربية.

وقالت بطمة إن الصحفيين طرحوا سؤالًا على عساف حول خلافاتهما “لقلة أعماله الفنية". وهاجمت بطمة عساف قائلة إنها “تشمئز عند سماع اسم محمد عساف، وبأنها لا تطيقه"”

وقابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأمر بانتقادات واسعة وردود قاسية ، واعتبر كثير من رواد هذه المواقع أن تلك التصريحات “سيئة” و”غير محترمة”، خصوصًا في ظل إعلان النجم الفلسطيني عن مسامحته لها عن كل ما صدر سابقًا عنها بحقه.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، خلال مهرجان موازين، قال محمد عساف إنه سامح الفنانة المغربية على كل ما صدر منها مسبقًا، ذاكرًا أنه لا يمانع طي صفحة الخلافات القديمة بينهما. وتابع تصريحاته قائلًا: “بطمة من الأصوات الجميلة، وأنا سامحتك رغم كل ما قولتيه عني”.