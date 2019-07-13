متي ستظهر نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩ في مصر

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري، اليوم، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019.

وقام الوزير بتهنئة الأوائل هاتفياً، بحضور الأستاذ خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

وأعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالب/طالبة، مقسمين 34 طالب/ طالبة بالتعليم العام، و 2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب من ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب "دمج".

وأضاف عبد الحكم، أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا (14) طالب/طالبة، و(10) طلاب في علمي رياضة، و(10) طلاب في الشعبة الأدبية.​

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وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا مع نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم لاستعراض نسب النجاح وأسماء الأوائل.

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