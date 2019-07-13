نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2019 في مصر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، على أن تعلن فى اليوم الثانى لاعتمادها إلكترونيا وفى المدارس.

وأدى امتحانات الثانوية العامة 2019 قرابة 669 ألف طالب وطالبة فى الفترة من 8 يونيو حتى 3 يوليو الجارى، حيث تفاوتت آراء الطلبة بشأن الاختبارات بين القبول والرفض.

وكشفت مصادر، أن مندوبى المديريات التعليمية سوف يتسلمون نتيجة الثانوية العامة الأحد لإعلان الاثنين فى المدارس الثانوى، حيث يستطيع الطالب أن يعرف نتيجته من المدرسة بدون أى مقابل مادى.

كما أن النتيجة ستكون متاحة إلكترونيًا على موقع وكالة "سوا" وموقع وزارة التربية والتعليم، موضحة أن النسبة العامة للنجاح أعلى من العام الماضى نسبيًا، أى أن النسبة العامة ستتخطى الـ 74% وهى نسبة النجاح العام الماضى، وأن النسبة فى المجاميع أيضًا مرتفعة، ولكن لم يحصل أى طالب على نسبة 100%.