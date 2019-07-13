أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، اليوم السبت،عن نتيجة تظلمات اولى ثانوى 2019 بعد التعديل، بشأن التضرر من حدوث مشاكل تقنية أثناء الاختبار الإلكتروني للصف الأول الثانوي، والذي تم عقده بشهر مايو الماضي، سيما وأن الصف الأول الثانوي للنظام المعدل هو سنة تدريبية هدفها تهيئة الطالب لطريقة الامتحان الجديدة.

وأشارت الوزارة، أنها قامت بتلقي وفحص 61 ألف و14 شكوى مقدمة من 34 ألف طالب بالصف الأول الثانوي على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث تم فتح باب تقديم الشكاوى للطلاب يوم 26 يونيو 2019 ولمدة أسبوع بالإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لكل من تضرر من حدوث مشكلة تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد في شهر مايو الماضي، حيث أعلنت عن نتيجة تظلمات اولى ثانوى 2019 بعد التعديل.

وبدورها، شكلت الإدارات التعليمية لجنة من التعليم العام والثانوي وشئون الطلاب ومسئولي التطوير التكنولوجي بفحص الشكاوى المقدمة والتأكد من صحتها إجرائياً ووجود محضر إثبات حالة أثناء انعقاد الاختبار بالمدرسة، أو تم رصدها من قبل غرف العمليات المشكلة بالمديريات التعليمية، وتم تسجيل نتيجة تظلمات اولى ثانوى 2019 بعد التعديل على التطبيق الإلكتروني الذي تم إعداده لهذا الغرض.

يشار إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة تظلمات اولى ثانوى 2019 بعد التعديلمن خلال الكود الخاص بكل طالب وطالبة، وذلك عن طريق بنك المعرفة التابع لموقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، كما و أشار بعض المسئولين إلى أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستكون هذا العام عبارة عن تقديرات بدءاً من تقدير ممتاز وجيد جدا وحتى تقدير مقبول وضعيف، أما عن الدرجات فيمكن معرفتها من المدارس .

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