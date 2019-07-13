أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم السبت، عن عقد مؤتمر صحفي غداً الأحد للإعلان عن اسماء اوائل الثانوية العامة 2019 في مصر في علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي ورفع درجات الطلاب لتكون جاهزة قريبا للاستظهار لكافة المحافظات والإدارات التعليمية المصرية.

كما وِأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستعلام عن اسماء اوائل الثانوية العامة 2019 في مصر - اليوم السابع كما ويمكن الاستعلام عن نتيجتك 2019 بالاسم فقط عبر المواقع المخصصة للاستعلام والتي تتبع موقع وزاره التربية والتعليم المصرية، كما يتوقع أن يقوم اليوم السابع بالحصول علي عرض حصري لدرجات نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس .

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وأوضحت الوزارة بأنه جاءت نسبة النجاح في مادة التاريخ ثانوية عامة 2019 قليلة، بنسبة 78.2%، وهي أقل من العام الماضي، بينما جاءت اللغة الأجنبية الثانية "ألماني، فرنسي، إسباني، ايطالي" كأكثر المواد التي نجح بها الطلاب لتصل نسبة النجاح بها إلي 98.7% وهي قريبة من نسبة العام الماضي.

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يمكنكم الاستعلام عن اسماء اوائل الثانوية العامة 2019 في مصر - اليوم السابع و درجات الطلاب عبر لينك نتيجة الثانوية العامة 2019 الرسمي للمواقع التي تتخصص بنشر نتائج الطلاب مثل:

بوابة الثانويه العامه 2019

وزارة التربية والتعليم المصرية بوابة الخدمات الالكترونية



ويذكر أنه قد أدى امتحانات الثانوية 2019 في مصر، نحو 669 ألف طالب وطالبة في الفترة من 8 يوينو حتى 3 يوليو، وأعلنت الوزارة بأن اسماء اوائل الثانوية العامة 2019 في مصر - اليوم السابع سيتم إعلانها فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي سيلقيه وزير التربية والتعليم في مصر غداً الأحد.