“نتيجة الثانوية” العامة برقم الجلوس 2019| نتيجة شهادة الثانوية العامة

أعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم “نتيجة الثانوية العامة” للدور الأول لعام 2019 بجميع محافظات مصر، وقد قام الوزير بحضور السيد خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة باعتماد النتيجة خلال المؤتمر الصحفي، معرباً عن سعادته لجميع الطلبة الأوائل بالنجاح، وسوف نساعد جميع الطلبة في البحث عن النتيجة من خلال رابط موقع الوزارة الأتي.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019

وزارة التعليم تعتمد نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح تصل إلى 78.5%

أعلن السيد خالد عبد الحكم نسبة نجاح “نتيجة الثانوية العامة” هذا العام التي وصلت 78.5%، وبلغ عدد الطلاب الأوائل علي مستوي الجمهورية 40 طالب وطالبة تم تقسيمهم إلي 34 طالب وطالبة مقيدين بالتعليم العام الثانوي وعدد طالبان فقط من مدارس المتفوقين STEMالمسماه ب، وطالب واحد فقط من ذوى الاحتياجات الخاصة وعدد 2 طالب ذو نظام الدمج، وبلغ عدد الطلاب الأوائل في القسم العلمي علوم 14 طالب وطالبة، و10 طلاب في قسم علمي رياضة، وعدد 10 طلاب في القسم الأدبي، ويقدم موقعنا المتميز ألاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس في حالة مواجهة الطلاب أي صعوبة في تحميل صفحة النتائج ، بالتوفيق للجميع.