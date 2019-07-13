وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 ويتصل بالأوائل ….ونسبة نجاح هذا العام...

قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2019، باعتماد نتيجة الدور الأول من شهادة الثانوية العامة، بكافة أقسامها “علمي علوم- علمي رياضة-أدبي” للعام الدراسي 2018-2019، وقام الوزير عقب اعتماد النتيجة بتهنئة الأوائل عبر الهاتف، وذلك في حضور نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة الأستاذ خالد عبد الحكم.

وقد صرح خالد عبد الحكم أن نسبة نجاح الطلبة والطالبات هذا العام بلغت 78.6%، وبلغ عدد الطلبة والطالبات الأوائل على مستوى الجمهورية 40 طالبا وطالبة من التعليم العام، بالإضافة إلى طالبين من مدارس المتفوقين، وطالب من ذوي القدرات الخاصة، وثلاثة طلبة من نظام الدمج.

وقد أشار عبد الحكم في تصريحاته أن عدد الطلبة الأوائل من القسم العلمي علوم بلغ 14 طالبا وطالبة، وعشرة طلاب من قسم علمي رياضة، بالإضافة إلى 10 طلبة من شعبة الأدبي.

هذا ومن المقرر أن يتم يوم غد الأحد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وكذلك موقع اليوم السابع، يذكر أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام كانت مختلفة عن الأعوام السابقة، حيث كانت تعتمد في أسئلتها بنسبة كبيرة على الفهم وليس التلقين والحفظ كما كان متعارف عليه، ويبدأ الطلبة والطالبات بعد الإعلان عن النتيجة ماراثون جديد، لتنسيق الجامعات، والتي بدأت في عدد من الجامعات في عمل اختبارات القدرات الخاصة بالطلبة والطالبات، لتحديد المقبولين بها عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة.