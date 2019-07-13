زيادة عدد رغبات التنسيق هدية وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة 2019

ينتظر طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة 2019 بعد أن تم الإعلان عن اعتمادها رسميا اليوم السبت وظهورها غدا الأحد رسمياً في المدارس، وقد يتم اعلان اسماء الأوائل فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019

زيادة عدد الكليات في تنسيق الجامعات 2019

بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 سيبدأ مارثون التنسيق للجامعات ومن المتعارف عليه أن عدد الكليات المتاحة في التنسيق 60 كلية ومعهد تم زياداتها الي 75 كلية ومعهد لحاملي شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها،وجاء ذلك القرار بعد زيادة عدد الكليات و المعاهد المتخصصة في أنحاء الجمهورية.

يذكر أن وزارة التعليم قد نفت عدم وجود النية لإلغاء مكتب التنسيق وان التنسيق سيتم على ثلاث مراحل تبدأ بعد 72 ساعة من النتيجة بالدخول لموقع التنسيق وهو http://www.tansik.egypt.gov.eg/ عن طريق رقم الجلوس والرقم السري للطالب واختيار الرغبات وفقاً لكل مرحلة والكليات المتاحة لكل شعبة، وبعدها يتم الإعلان عن نتيجة التنسيق فيتم الدخول مرة أخرى لمعرفة النتيجة وطباعه استمارة الترشيح.

يرجي العلم انه لا يتم فتح صفحة اختيار الرغبات اذا كان الطالب يقوم بالتقديم في مرحلة غير متوافقة مع مجموعه.