رسميا : تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 .. و الوزير بدأ بتهنئة أوائل الثانوية العامة 2019

اعتمد الدكتور طارق شوقي اليوم و رسميا في مؤتمر رسمي نتيجة الصف الثالث الثالث الثانوي حيث بدأ المؤتمر بتهنئة الاوائل علي اجتهادهم في الدراسة وحصولهم علي اعلي المراكز كما قام الوزير رسميا باعتماد النتيجة حيث من المتوقع ظهور النتيجة رسميا خلال 24 ساعة من الان ولكن الاحتمالية الكبري ان تظهر النتيجة غدا الاحد الموافق 14 يوليو علي الانترنت و تظهر يوم الاثنين الموافق 15 يوليو في المدارس بشكل رسمي.

رسميا : تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 .. و الوزير بدأ بتهنئة الاوائل.

كما جاء اعتماد النتيجة في الموعد المحدد له حيث تم الاعلان عن قيام مؤتمر اعتماد النتيجة خلال الفترة السابقة وتم الافصاح عن موعد ظهورها بشكل رسمي بعد انتهاء الامتحانات مباشرة يوم 3 يوليو حيث تم الانتهاء من التصحيح في الكونترولات يوم 10 يوليو الجاري.