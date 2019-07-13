كولومبيا تضبط أكبر شحنة كوكايين في تاريخها

أنتيوكيا / سوا / أعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، الأربعاء، أن الشرطة ضبطت 12 طنا من الكوكايين ، فيما وصفها بأكبر عملية ضبط للمخدرات فى تاريخ البلاد.

واكتشفت الشرطة الكمية الضخمة تحت الأرض عندما اقتحم حوالى 400 من رجال مكافحة المخدرات أربع مزارع فى منطقة زراعة الموز فى مقاطعة أنتيوكيا بشمال غربى البلاد.

وقال سانتوس للصحفيين: "لم يحدث من قبل عندما بدأنا منذ اكثر من 40 في مكافحة المخدرات أن عثرنا على هذه الكمية".

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وأضاف سانتوس إن إجمالي المضبوطات في العام الحالي وصلت إلى 362 طنا متجاوزة بالفعل ما تم ضبطه العام الماضي ويقدر بـ 317 طنا.

وقدرت الشرطة قيمة المضبوطات الجديدة بنحو 360 مليون دولار.

وقالت إن المخدرات تعود إلى داريو أنطونيو أوسوجا المعروف باسم "أوتونيل" الذى ينتمي لأكبر عصابة تهريب مخدرات فى البلاد.