"هنا الجحيم".. قصة صورة حصدت جائزة مرموقة

غزة / سوا / نالت صورة تحمل اسم "هنا الجحيم" جائزة مرموقة عن الحياة البرية في قارة آسيا، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية الأربعاء.

وتظهر الصورة فيلين يهربان وسط حشد من الهنود الذين رشقوهما بكرات من اللهب والألعاب النارية في إحدى غابات ولاية البنغال الهندية.

والتقط الصورة الفائزة في "مسابقة المصور السنوية الخاصة بالحياة البرية 2017" بيبلا هازرا المتخصص في تصوير الحياة البرية في الهند.

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وقالت مؤسسة "الملاذ الطبيعي الآمن" التي تمنح الجائزة إن الصورة تظهر نوعا من الإذلال الروتيني الذي تتعرض له الفيلة في ولاية البنغال، مضيفة أن الأمر يزداد يوما بعد يوم.

وأشارت إلى أن السكان يبعدون الفيلة بشكل متزايد خارج المناطق السكنية بطرق منها النيران، فضلا عن قطع الأشجار وإنشاء الطرق التي تهدم البيئة المناسبة للفيلة.

والهند موطن 30 آلف فيل آسيوي أي نحو 70 في المئة من فيلة العالم ونحو 800 منها في ولاية البنغال.