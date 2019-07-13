غوغل يحتفل بالذكرى الـ90 لميلاد "الشحرورة"

بيروت / سوا / احتفل محرك البحث الشهير "غوغل"، امس الجمعة 10نوفمبر/ تشرين الثاني، بالنجمة اللبنانية الراحلة صباح، وذلك في ذكرى مرور 90 عاما على ميلادها.

ولدت المطربة والممثلة اللبنانية في قرية "بدادون" بقضاء عالية في محافظة جبل لبنان، واسمها الحقيقي هو "جانيت جرجس فغالي" .

انتقلت إلى مصر لدخول المجال الفني، حيث عملت مع المنتجة آسيا داغر، التي أنتجت لها أفلامها الأولى، إلى أن أصبحت من أهم نجمات السينما في مصر والعالم العربي.

شاركت صباح، التي لقبت بالشحرورة، في نحو 100 فيلم مع أغلب نجوم السينما والغناء، منهم عبد الحليم حافظ ورشدي أباظة وشكري سرحان وعماد حمدي.

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وغنت أكثر من 3 آلاف أغنية، إذ تعاونت مع عمالقة الموسيقى العربية منهم رياض السنباطي وبليغ حمدي وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب. ووصلت بصوتها إلى العالمية، حيث غنت على مسارح مهمة مثل "كارنيغي" ودار أوبرا سيدني ومسرح "بيكاديللي" ومسرح "لاس فيغاس".

ومن أشهر أغانيها "لا"، والتي غنتها خلال فيلم "شارع الحب" مع عبد الحليم حافظ. وأغنية "ساعات ساعات" من فيلم "ليلة بكى فيها القمر" و"زي العسل" و"عاشقة وغلبانة"، وأغنية الأطفال الشهيرة "حبيبة أمها".

كما غنت بعض الأغاني الوطنية منها أوبريت "الوطن الأكبر"، الذي شارك فيه أهم نجوم الغناء منهم شادية ووردة وفايزة أحمد وعبد الحليم حافظ، وهو من ألحان محمد عبد الوهاب.

واستمرت صباح في العمل الفني حتى سنوات قليلة قبل وفاتها، إذ شاركت المطربة اللبنانية رولا في "فيديو كليب" لتوزيع جديد لأغنيتها الشهير "يا نا يا نا" عام 2006. وفي عام 2012، غنت صباح أغنية "دلوعة" مع نفس المطربة اللبنانية.

إلى أن توفيت في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، عن عمر ناهز الـ 87 عاما. ودفنت في قريتها بلبنان.