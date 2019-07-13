استبدال أحلام بـ نوال الكويتية في "ذا فويس" حقيقة أم إشاعة؟

لبنان / سوا / في مفاجأة من النوع الثقيل، تم إستبدال الفنانة أحلام بالفنانة نوال الكويتية في برنامج "ذا فويس".

هذا الخبر أعلنته الفنانة نوال الكويتية بنفسها قبل نحو 6 ساعات من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" تؤكد فيها إنضمامها الى الموسم الرابع من برنامج "ذا فويس" إلى جانب إليسا وعاصي الحلاني ومحمد حماقي.

وكتبت نوال الكويتية في تغريدتها" أشكر إدارة قناة الـ mbc على دعوتهم الكريمة بمشاركتي كأحد أعضاء اللجنة في برنامج the voice.

وجاء قرار إستبعاد أحلام عن برنامج "ذا فويس"، بحسب تغريدات أحلام، على خلفية تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" كتبت فيها " الا ليت الفن يعود راقيا كما عهدناه"، وذلك على أثر طرح أغنية جديدة بعنوان "قولوا لقطر" والتي يشارك في غنائها نخبة من نجوم الخليج.

أحلام حاولت أن تستدرك ما حصل، حيث أعادت نشر تغريدتين تشيران إلى أن التغريدة التي كتبتها كانت قبل طرح أغنية "قولوا لـ قطر" على يوتيوب بساعة واحدة.

Advertisements

كما كتبت أحلام في تغريدة ثانية قبل نحو 5 ساعات" ولائي وحبي لبلدي لن يستطيع أي حاقد أو كاره أن يشكك به من أيام طار الشر يا زايد الى هذا اليوم وللأبد مهما حاول الحاقدون من المهد الى اللحد وولائي إماراتي وأفتخر ونقطة ع السطر".

في المقابل رحب كثيرون بإنضمام الفنانة نوال الكويتية إلى برنامج "ذا فويس" وأكدوا على ثقافتها الموسيقية وتاريخها الفني العريق، وإعتبروا انها تستحق كرسيّ التحكيم.

يشار إلى أنه تم الإنتهاء من تصوير المرحلتين الأولى والثانية من برنامج "ذا فويس"، وهما مرحلتا الإختبارات والمواجهة، علماً إلى ان أولى حلقات البرنامج سوف تكون جاهزة للعرض في 2 ديسمبركانون الأول المقبل على شاشة "MBC".

ولم تتضح بعد الصورة بالنسبة لاستبدال أحلام بنوال الكويتية بلجنة التحكيم، وسط عدم وجود أي تصريح من محطة الـMBC بهذا الشأن.