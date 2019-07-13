نيودلهي تتحول لـ"غرفة غاز"

غزة / سوا / أمرت السلطات في نيودلهي، الأربعاء، بإغلاق المدارس حتى نهاية الأسبوع مع تزايد حدة تلوث الهواء وتصاعد الانتقادات المتعلقة بفشل الحكومة في التعامل مع الأزمة التي تضر بالصحة العامة.

واجتاح ضباب دخاني كثيف دلهي حيث ارتفع مؤشر التلوث في بعض المناطق إلى ذروته عند مستوى 500 وهو أعلى مستوى على مؤشر جودة الهواء الحكومي الذي يقيس عدد الجزيئات السامة في الهواء.

وقال مانيش سيسوديا نائب حاكم المدينة لدى إصداره أمرا بإغلاق المدارس حتى يوم الأحد "جودة الهواء في دلهي تتراجع. لا يمكننا أن نغامر بصحة الأطفال في هذه المرحلة"، وفق "رويترز".

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وكانت إدارة المدينة التي وصفت دلهي بأنها "غرفة غاز" قد أمرت من قبل بإغلاق مدارس التلاميذ الصغار الأربعاء فقط.

وتشمل إجراءات مكافحة التلوث التي اتخذتها إدارة المدينة في السنوات الأخيرة الحد من استخدام السيارات وفرض ضرائب على الشاحنات التي تمر عبر المدينة لكن لم ينجح الكثير منها.

وحثت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي دلهي والولايات الشمالية القريبة بها بالتعامل فورا مع المستويات الخطيرة للتلوث في العاصمة حتى لو تطلب ذلك نشر طائرات هليكوبتر لرش المياه.

وفي نوفمبر من العام الماضي دفعت أسوأ موجة تلوث تتعرض لها المدينة منذ 20 عاما ملايين التلاميذ للتخلف عن الدراسة في حين مرض العديد من العمال واصطف الناس في طوابير طويلة لشراء الأقنعة الواقية.