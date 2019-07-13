"راج الوردية" للبيع برقم فلكي

غزة / سوا / من المقرر أن تشهد جنيف الأسبوع المقبل مزادا لبيع حجر كريم من الألماس وردي اللون يصفه خبراء بأنه الأكبر في العالم ويُتوقع أن يباع بـ30 مليون دولار.

وعرضت دار مزادات "سوذبيز" الجوهرة التي أطلق عليها "راج الوردية" التي تزن أكثر من 37 قيراطا بقليل في المدينة السويسرية الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

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واستُخرج الحجر غير المصقول عام 2015 ولم يجر الكشف عن اسم مالكه الذي يبيعه في المزاد.

وفي مزادات سابقة بيعت أحجار أصغر من الألماس الوردي حيث تجاوز سعر القيراط الواحد مليون دولار.

وبيع حجر كريم مماثل وزنه 24.78 قيراط بأكثر من 46 مليون دولارفي نوفمبر من عام 2010 في جنيف.