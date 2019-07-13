أبل تضع ثقلها في الإنتاج التليفزيوني

غزة / سوا / قررت شركة أبل إنتاج موسمين من مسلسل درامي من بطولة النجمتين ريس ويذرسبون وجنيفر أنيستو، ضمن خطة الشركة العملاقة لدخول عالم البرامج والمسلسلات التليفزيونية.

والمسلسل من بين أولى المشاريع التي حصلت عليها شركة التكنولوجيا العملاقة في سعيها للمنافسة مع لاعبين كبار مثل نتفليكس وإتش.بي.أو المملوكة لتايم وورنر.

وتدور أحداث المسلسل حول حياة أشخاص يعملون في برنامج تلفزيوني نهاري.

وأكدت المتحدثة ريتا كوبر لي أن الشركة أمرت بإعادة إنتاج مسلسل الخيال العلمي أميزينغ ستوريز الذي أنتجه المخرج ستيفن سبيلبرغ في الثمانينيات.

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ووردت الأنباء عن صفقة محتملة لمسلسل سبيلبرغ في أكتوبر.

ولم يتضح متى سيبث هذين المسلسلين أو أين سيتاح للمشاهدين رؤيتهما.

ولم تكشف أبل عما إذا كانت ستطرح مسلسلاتها للبيع في متاجر آيتونز، حيث تبيع مسلسلات من إنتاج شركات أخرى، أو على منصة أخرى.