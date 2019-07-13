بوابة الثانوية العامة نتيجة ثالثة ثانوي برقم الجلوس | أسماء أوائل الصف الثالث الثانوي علمي وأدبي

رابط بوابة الثانوية العامة الإلكتروني، سيعرض تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول، ورابط استعلام نتيجة ثالثة ثانوي برقم الجلوس للدور الأول، بجانب نشر أسماء أوائل الطلاب للصف الثالث الثانوي العام بشعبتيها علمي وأدبي وترتيب العشرة الأوائل على مستوى محافظات الجمهورية، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن بعض الإحصائيات ومنها نصيب كل محافظة من قائمة الشرف لأوائل الثانوية العامة 2019، وذلك عقب الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غدا الأحد أن تعذر ذلك اليوم السبت 13-7-2019.

نترقب خلال الساعات القادمة اعتماد نتيجة الثانوية العامة وفق تصريحات مسئولي وزارة التربية والتعليم والتي اكدها اليوم السابع، لتبدأ مرحلة المعاناة نتيجة الضغط الكبير المتوقع على المواقع الإلكتروني للحصول على النتيجة برقم الجلوس، وسط ترجيحات بظهورها أولا عبر الاتصالات الهاتفي للموقع الذي تحدث عن حصوله على الحقوق الحصرية لظهور النتيجة قيل موقع وزارة التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم ستعلن عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بيان اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الدور الأول من امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، وسيتم الإشارة لبعض التفاصيل والتي من بينها أعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات الدور الأول والحضور منهم وعدد الطلاب الناجحين، وقد تتجاوز نسبة النجاح العامة 75 %، وستعلن كذلك نسب النجاح في كل مادة على حدى، ومن خلال رابط موقع بوابة الثانوية العامة سنتعرف على التفاصيل كاملة حال ظهور النتائج .

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رابط موقع بوابة الثانوية العامة نتيجة ثالثة ثانوي 2019

نترقب تفعيل رابط موقع بوابة الثانوية العامة الإلكتروني الرسمي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات، للحصول على نتيجة ثالثة ثانوي عام برقم الجلوس، وأشارت عدة مواقع لتوفيرها خدمة تسجيل البيانات للحصول على النتيجة عبر الرسائل النصية على الهاتف الشخصي، أو البريد الإلكتروني، ومن بينها موقع اليوم السابع، ومن جانبنا سنسعى عبر موقع نجوم مصرية لتوفير كافة السبل التي تيسر على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الثانوية 2019 بدون عناء.

روابط نتيجة ثالثة ثانوي عام

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019 من خلال الروابط أدناة .

المزيد من الروابط الإلكترونية بعد قليل عقب انتهاء مؤتمر وزير التربية والتعليم للإعلان رسميا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019، بجانب صور وأسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية ومجموع كل طالب وترتيبه على مستوى الجمهورية من وقائع المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم وكافة التفاصيل حول نسب النجاح، والنتيجة على الروابط الإلكترونية بعد قليل .